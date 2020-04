Coronavirus, la quarantena di Alessandro Cattelan: "Alti e bassi, sto osservando e leggendo molto"

Di Giulio Pasqui martedì 7 aprile 2020

Alessandro Cattelan racconta la sua Quarantena.

"Il lockdown? Lo sto vivendo con alti e bassi, come tutti". Così Alessandro Cattelan ha raccontato la sua vita da recluso ai tempi del Coronavirus. Il volto di SkyUno è pronto a tornare in onda con E Poi C'è Cattelan, il late show in onda dal 7 aprile. "Per indole sono uno che cerca di guardare al domani meglio che all'oggi, cerco di affrontarla con questo tipo di ottimismo. I primi tempi, devo dire la verità, sono stati piacevoli. Io faccio un lavoro che mi porta a stare sempre in mezzo alle persone, questa occasione di isolamento l'ho apprezzata. Me la sono presa come una piccola vacanza. Mi sono goduto la casa e la famiglia. Alla lunga, però, diventa faticoso. Ma c'è di peggio".