Fedez e Chiara Ferragni si scambiano i vestiti: è boom di visualizzazioni (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 7 aprile 2020

5 milioni di visualizzazioni in due e lo scambio diventa super virale!

Sono bastate poco più di 12 ore e per Fedez e Chiara Ferragni è subito un nuovo boom di visualizzazioni sui social per una clip pubblicata sui loro profili Instagram in cui la coppia si diverte scambiandosi i vestiti. Lei in corpetto Chanel e minigonna nera in latex, più semplice il rapper con una t-shirt e dei larghi bermuda.

Il risultato dello 'switch' è esilarante e il volto di Fedez la dice lunga! Oltre due milioni e mezzo di visualizzazioni sull'account dell'Artista, tante quante le views sommate nel profilo della popolare imprenditrice digitale come sottolineato scherzosamente dal rapper.

Un divertente video home-made ribattezzato la "Ferragnez switch it up challenge" che è stato commentato dai followers e conoscenti della coppia con ironia.

Lo scorso gennaio Fedez pubblicò un video nella quale combinava uno scherzo a sua moglie fingendo di essersi fatto male al naso.