Francesco Sarcina, lo sfogo su Instagram: "No agli attacchi diffamatori. Me ne occupo in privato"

Di Claudia Cabrini lunedì 6 aprile 2020

La guerra social tra Francesco Sarcina e l'ex moglie, Clizia Incorvaia, non è ancora terminata. Il cantante ricorrerà ad azioni legali?

Un post di ringraziamento ai tanti fan che lo seguono da tempo e che anche in questo particolare periodo di quarantena gli stanno incessantemente dimostrando affetto, quello pubblicato qualche ora fa dal leader de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, sul suo profilo Instagram ufficiale.

Un post che, tuttavia, fa anche riflettere su di un altro aspetto particolare della vita di Francesco Sarcina certo molto discusso di questi ultimi mesi, ossia il suo divorzio dalla ex moglie Clizia Incorvaia. Sì, perché tra le parole di Sarcina trapela chiaramente il rammarico per i continui attacchi subiti anche nel corso delle ultime settimane:



"E niente, volevo solo dirvi GRAZIE bella gente. Barba o non barba vi leggo e siete stupendi, perché mi fate capire quanto sia importante il mio operato e mi date un sacco di forza per non cedere e non cadere ai continui attacchi puerili e diffamatori".

Queste le prime parole del cantante, che tuttavia prosegue subito dopo, aggiungendo:



"O almeno, IO, non lo faccio pubblicamente, me ne occupo seriamente in privato!",

probabilmente facendo quindi intendere che se le accuse nei suoi confronti non cesseranno, dovrà ricorrere a serie azioni legali. Insomma, la relazione ormai terminata tra l'ex moglie, Clizia, e Francesco Sarcina ha veramente tenuto banco per mesi - e sembra continuare a farlo anche ora. Il cantante però non ci sta, e lo spiega ulteriormente su Instagram, prima di concludere il suo lungo post tornando a parlare di musica:



"Detto ciò, sto organizzando una diretta dove mi piacerebbe parlare con voi e rispondere alle vostre domande e curiosità, o critiche, se intelligenti e sensate 😎!

A breve news!

Vi abbraccio tutti".

Arriverà anche la replica da parte dell'ex moglie, ora?