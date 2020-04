Live Non è la D'Urso, il ritorno al mondo di oggi (con il Coronavirus) nelle parole di Teresanna e Licia Nunez dopo il Gf Vip 2020

Di Alberto Graziola lunedì 6 aprile 2020

Teresanna Pugliese e Licia Nunez raccontano il ritorno alla realtà dopo il Grande Fratello Vip 2020

"La prima scena è stata un film... da lontano gli addetti ai lavori rivestiti da mascherina, guanti, che mi parlavano a distanza... Sono rimasta immobile e non sapevo che fare. E' stato troppo forte... Poi sono rientrata dentro perché mi avevano preparato una sorpresa ma io ero completamente sotto shock".

Queste le parole di Teresanna nel raccontare il suo ritorno alla realtà dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 2020.

L'ex protagonista di Uomini e Donne si è collegata, in diretta a Live Non è la D'Urso e ha raccontato a lei le prime sensazioni come ex inquilina. Lei, come tutti gli altri iniziali concorrenti del reality show, erano entrato quando l'emergenza Coronavirus non era così elevata in Italia (per chi, invece, è entrato a gennaio, era totalmente assente nel nostro Paese). E hanno scoperto dell'emergenza sanitaria proprio all'interno del programma.

Licia è entrata dall'inizio del reality show. Ecco le sue parole sul ritorno alla realtà: