Grande Fratello Vip 2020, lo scherzo a Sossio per il ritorno di Zequila (video)

Di Ivan Buratti venerdì 3 aprile 2020

Grande Fratello Vip 4 daytime puntata 3 aprile 2020: Sossio Aruta finisce vittima di uno scherzo di Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Paola Di Benedetto

Grande Fratello Vip 2020, che cos'è successo nelle scorse ore all'interno della casa più spiata di Italia? Ecco il video e il riassunto del daytime del Grande Fratello Vip 2020, andato in onda giovedì 3 aprile 2020.

Antonio Zequila, uscito nell'ultima puntata andata in onda in diretta, in prima serata su Canale 5, continua a fare discutere nella casa di Cinecittà. Dopo i commenti di Patrick sul percorso in discesa dell'attore campano, anche Paola Di Benedetto ha avuto modo di dire la sua sul concorrente, prima amico e poi rivale:



È una sconfitta personale per lui. Se esco io, lo faccio col sorriso. Mi è dispiaciuto vederlo triste per non aver accaparrato il trofeo che è la finale. Il Grande Fratello è un percorso, puoi aver fatto un percorso bellissimo e non arrivare alla fine, ma essere felice per quello che hai fatto. Altrimenti lo riduci a un numero, a una posizione. [...] Non sono ipocrita, sono contento che sia uscito, me ne ha dette di ogni! Anzi, ci godo proprio!

Anche Andrea Denver e Aristide Malnati hanno sottolineato quanto l'orgoglio e il fare polemico lo abbiano del tutto travolto, facendo dimenticare al pubblico e agli inquilini stessi quanto di buono aveva seminato nelle prime settimane di gioco.

L'attore eliminato è stato anche protagonista di uno scherzo messo in piedi da Patrick Ray Pugliese ai danni di Sossio Aruta, che con Zequila si è scontrato fino all'ultimo secondo prima dell'uscita. Patrick, complici tutti gli altri inquilini della casa, ha fatto credere al calciatore che Zequila, Teresanna e Licia Nunez non sarebbero stati eliminati nell'ultima puntata, ma finiti al televoto-lampo per la scelta di un nuovo finalista, pronto a rientrare in casa a metà settimana. E Sossio ci è caduto con tutte le scarpe, credendo perfino che proprio Zequila sarebbe rientrato in gioco...

Durante il daytime, inoltre, Aristide Malnati ha fatto parlare di sé per le lezioni di Ashtanga Yoga con Antonella Elia e la lettera commovente all'amico Zequila.