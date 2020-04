Amici 19, Javier ci prova con la professionista Virginia: "Deve succede qualcosa con lei"

Di Ivan Buratti giovedì 2 aprile 2020

Il ballerino cubano, dopo Talisa, stuzzica la ballerina professionista e lo rivela a Nicolai

Manca pochissimo alla finale di Amici 2019 e i talenti rimasti in gara si stanno preparando per le ultime esibizioni nei panni degli studenti della scuola di canto e ballo più famosa della televisione italiana. Ma sarà la primavera, sarà la necessità di sfogare le tensioni in vista dell'appuntamento di venerdì sera, nella casetta che ospita gli artisti l'aria è sempre più frizzante.

È Javier che ne risente di più, forse per la lontananza dalla sua fiamma Talisa (o dall'ex Solveig?). Invece che convogliare la mancanza in energia per le coreografie, Javier si è fatto invece distrarre dalla presenza in sala prova di una ballerina professionista. Si tratta di Virginia Tomarchio, ex concorrente del talent show. Durante la notte, confidandosi con l'avversario Nicolai, il ballerino ha rivelato, in relazione a quanto accaduto a una lezione di classico di venerdì scorso:



Il giorno della puntata le dicevo "Se oggi mi eliminano, aspettami, non te ne andare, che vengo a casa tua e dormo con te!" e lei rideva. Io le ho detto di aspettarmi dopo la puntata, io dicevo sul serio. Deve succedere qualcosa con Virginia, prima o poi ci devo combinare qualcosa.

Insomma, pare che Gaia e Giulia non abbiano così torto quando dicono che Javier non è interessato né a Talisa, né all'ex, e che avrebbe costruito storie ed intrighi solo a favore di camera. "Non voglio nessuna polemica di questo tipo, mi pregiudicherebbe", ha raccontato sempre al collega Nicolai, rimanendo lucido sul fatto che questo modo di comportarsi potrebbe risultare controverso e metterlo in cattiva luce. Il fare da provolone di Javier lo aiuterà a conquistare il primo premio? Vedremo...