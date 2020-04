Grande Fratello Vip 2020, il riassunto della semifinale (video)

Di Ivan Buratti giovedì 2 aprile 2020

Grande Fratello Vip 4 daytime puntata 2 aprile 2020: il riassunto della semifinale

Grande Fratello Vip 2020, che cos'è successo nelle scorse ore all'interno della casa più spiata di Italia? Ecco il riassunto del daytime del Grande Fratello Vip 2020, andato in onda giovedì 2 aprile 2020.

Il daytime della puntata di giovedì 2 aprile 2020 ha ripercorso la puntata in prima serata, andata in onda in diretta su Canale 5, mercoledì 1° aprile 2020. Quali sono stati i punti salienti della semifinale? Ripercorriamoli, con il sostegno dei commenti in confessionale dei protagonisti:





Tripla eliminazione dalla casa del Grande Fratello, che si prepara ad abbassare le serrande e a rimanere libera dai concorrenti in gara quest'anno. Gli inquilini costretti ad abbandonare il gioco per volere dei telespettatori votanti sono stati Antonio Zequila (al televoto settimanale con Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese, ha lasciato la casa salutando solo Aristide Malnati), Licia Nunez (potenziale vincitrice per Paolo Ciavarro, insieme ad Antonella Elia) e Teresanna Pugliese ("ero quasi sicuro sarebbe uscita", ha commentato Sossio).



I finalisti scelti, nonostante tutti gli inquilini accederanno alla puntata finale del reality, sono stati Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto, che ha ricevuto un videomessaggio dal suo Federico Rossi.



A proposito dell'eliminazione di Antonio Zequila, ecco il commento di Patrick Ray Pugliese, esperto giocatore e abile stratega:



Questo super-ego, la voglia di essere il migliore in continuazione è una mania ossessiva che l'ha distrutto. È uscito per questa ragione. L'Antonio buono che vedevamo esiste, ma è sempre sconfitto da quello egocentrico e prepotente.

A dire la sua, anche l'unico amico Aristide Malnati:



Ha questa personalità che lo porta facilmente allo scontro con gli altri. A lungo andare, questa parte, con l'insorgere di certe dinamiche, ha finito per affermarsi. Per me è stata una persona importante, la nostra amicizia continuerà anche dopo la fine del gioco.