Sara Lazzaro, chi è Agnese Tiberi di Doc - Nelle tue mani

Di Marcello Filograsso giovedì 2 aprile 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Sara Lazzaro, attrice di Doc - Nelle tue mani

Nella fiction medical di Rai1 Doc - Nelle tue mani l'attrice Sara Lazzaro interpreta Agnese Tiberi, direttrice dell'ospedale nel quale lavora il suo ex marito Andrea Fanti (Luca Argentero), il primario che si trasforma in paziente a seguito di un colpo di pistola, causandogli un'amnesia parziale sugli ultimi dodici anni. Conosciamola meglio.

Nata a Rovolon (Padova) da padre italiano e madre americana, Sara Lazzaro ha trascorso la sua infanzia tra Padova e Carmel in California. Ha conseguito la laurea in Arti visive e dello spettacolo presso lo I.U.A.V. (Istituto Universitario di Architettura di Venezia). Una volta trasferitasi a Londra, si è laureata al Drama Centre con un Master in Performance (con una specializzazione in recitazione cinematografica).

Al cinema qualcuno l'avrà vista nel 2020 nella pellicola 18 regali, ma Sara Lazzaro ha per lo più esperienze di fiction come The Young Pope, Braccialetti rossi, In arte Nino, Volevo fare la rockstar e La guerra è finita.

Per quanto riguarda la vita privata, non ci sono informazioni disponibili.

