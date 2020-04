Grande Fratello Vip, Sossio e la lingua per imitare Antonio Zequila

Di Massimo Galanto mercoledì 1 aprile 2020

Show in confessionale di Sossio, per dileggiare il rivale con il quale aveva fatto pace nei giorni scorsi

Antonio Zequilla e Sossio: due caratteri da veri leader, diventarti completamente troppo grandi per la stessa casa. #GFVIP pic.twitter.com/1wJRGfXpAK — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 1, 2020

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di mercoledì 1 aprile 2020, Antonio Zequila e Sossio Aruta sono tornati a discutere, nonostante alcuni giorni fa avessero fatto pace.

L'ex calciatore ha criticato l'atteggiamento tenuto dall'attore nell'ultima settimana, subito dopo aver appreso di essere in nomination:

Da quando è andato in nomination sembrava Padre Antonio d'Amalfi. Ha iniziato a chiedere scusa a tutti, anche a se stesso. Ha fatto cose che prima non faceva. Insinuo che lo abbia fatto per il pubblico a casa. Forse è strategia.

Sossio ha accusato Zequila di aver sviolinato per tutta la settimana e in confessionale ha imitato il rivale indossando (a sua insaputa - "era uno scherzo, ti chiedo scusa" ) il suo maglione e mostrando ripetutamente la lingua, come a volerlo definire un lecchino.

Zequila ha replicato, con toni pacati, dicendo a Sossia che la lingua "potevi evitare, quello sei proprio tu" e gli ha ribadito l'accusa di essere stato volgare nel reality.