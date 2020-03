Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme: le prime foto

Di Ivan Buratti martedì 31 marzo 2020

Giulia De Lellis e l'ex Andrea Damante trascorrono la quarantena insieme a Pomezia

Andrea Damante e Giulia De Lellis stanno insieme, di nuovo. Dopo giorni e giorni di pettegolezzi, foto incrociate, ombre che apparivano e scomparivano nelle Storie di Instagram di entrambi, arriva quella che sembra una conferma ufficiale del riavvicinamento fra i due amatissimi protagonisti di Uomini e donne. A beccarli per la prima volta insieme è stato il settimanale Chi, che nel numero in edicola da mercoledì 1° aprile mostra i risultati della ambitissima paparazzata, le foto della ritrovata coppia di ritorno dal supermercato per la spesa settimanale.

Giulia De Lellis e Andrea Damante non solo sarebbero tornati insieme, ma starebbero trascorrendo insieme la quarantena a causa del Coronavirus, in isolamento nella casa dell'influencer che si trova a Pomezia, in provincia di Roma. Una grande prova generale per il ritorno in pompa magna dei Damellis, una delle coppie social e della tv più seguite negli ultimi anni, che molti hanno sperato potesse ricomporsi dopo la separazione, avvenuta un anno e mezzo fa.

Nonostante il tradimento, che Giulia De Lellis ha raccontato insieme a Stella Pulpo nel libro campione di incassi Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, la star di Instagram pare aver messo da parte rabbie e rancori per dar vita a un nuovo capitolo della storia con Andrea Damante. E c'è già chi si chiede se il riavvicinamento all'ex-concorrente del Grande Fratello Vip ci sia stato prima o dopo la fine della relazione che Giulia De Lellis ha avuto con il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, ora in profumo di flirt con Veronica Burchielli.