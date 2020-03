Valeria Marini: "Ho fatto il tampone faringeo" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 29 marzo 2020

Valeria Marini ha fatto un tampone faringeo prima della casa del Grande Fratello Vip: la confessione a Live non è la d'Urso

A distanza di due settimane dalla sua uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip 4', Valeria Marini, ospite, stasera, di 'Live non è la d'Urso', in onda, domenica 29 marzo 2020, ha chiarito una volta per tutte, se ha fatto il tampone per scongiurare il pericolo di essere affetta da Coronavirus:

Marini: "Ho fatto un tampone faringeo perché soffro con la gola. Ho fatto tutte le analisi. Ero convinta che fosse il tampone del Coronavirus. Avevo degli abbassamenti di voce. Il medico mi ha fatto un tampone per vedere se avessi dei germi".

Durante l'appuntamento con il talk show domenicale di Barbara d'Urso, è intervenuta anche Michela Persico, compagna del calciatore della Juventus, Daniele Rugani, incinta e risultata positiva al Coronavirus.

