Amici 19, una ballerina professionista interviene sul flirt tra Valentin e Francesca Tocca?

Di Ivan Buratti domenica 29 marzo 2020

Giulia Pauselli, compagna di Marcello Sacchetta e collega di Francesca Tocca, sembra commentare il flirt fra la collega e il ballerino Valentin

La storia d'amore travagliata fra Valentin Dumitru e Francesca Tocca è ormai l'argomento che più desta la curiosità degli spettatori della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La gara fra talenti, che terminerà fra pochi giorni, ha lasciato i riflettori al gossip. Il ballerino di danza latino-americana, ritiratosi durante la fase serale del talent show, ha infatti coltivato per alcune settimane un rapporto clandestino con la professionista della trasmissione, compagna del collega Raimondo Todaro.

Dopo settimane di pettegolezzi e voci di corridoio, Valentin ha recentemente confermato sui social il rumor, sottolineando però la volontà di concludere l'affare, fin troppo complicato e delicato. Francesca Tocca, oltre a non aver chiuso definitivamente la storia con il compagno, ha infatti una bambina piccola da tutelare.

A prendere le difese della ragazza sembra averci pensato Giulia Pauselli, sua collega professionista, compagna di Marcello Sacchetta. La danzatrice ha pubblicato due Storie su Instagram che in molti pensano inerenti alla faccenda, apparentemente critiche nei confronti di Valentin. La prima Storia include alcuni versi della canzone di Mia Martini "Gli uomini non cambiano" e un pensiero rivolto a un uomo non precisato:



Gli uomini non cambiano

Prima parlano d'amore

E poi ti lasciano da sola

Gli uomini ti cambiano

E tu piangi mille notti di perché

Invece, gli uomini ti uccidono

E con gli amici vanno a ridere di te

Piansi anch'io la prima volta

Stretta a un angolo e sconfitta

Lui faceva e non capiva

Perché stavo ferma e zitta

Ma ho scoperto con il tempo

E diventando un po' più dura

Che se l'uomo in gruppo è più cattivo

Quando è solo ha più paura Sarai tanto grande fuori, ma così piccolo dentro. Eri "mio fratello", io ci credevo.

Non solo canzonette, dal momento che la Pauselli ha poi allegato anche lo screenshot di una pagina di un sito web che si occupa di giurisprudenza, dedicata al "delitto di diffamazione". Per quale motivo? Chissà...