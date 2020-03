Gordon Ramsay chiude tutti i ristoranti di Londra: licenziate 500 persone

Di Giorgia Iovane venerdì 27 marzo 2020

Crolla l'impero di Gordon Ramsay? Solo una settimana fa rassicurava clienti e lavoratori su una ripresa dai tempi incerti, ma più esaltante che mai. E invece...

Gordon Ramsay ha chiuso i suoi 12 ristoranti londinesi: sarebbero quindi oltre 500 i lavoratori che hanno ricevuto una mail di licenziamento con appena quattro settimane di preavviso e un mese di stipendio 'aggiuntivo', senza però alcuna garanzia né di riapertura post Coronavirus né, quindi, di nuovo contratto. A raccontarlo il DailyMail, che ha raccolto sui social e direttamente le testimonianze di alcuni dei camerieri, chefs, maitre che si sono ritrovati da un momento all'altro senza un lavoro e senza alcun reale avvertimento.



"Abbiamo lavorato negli ultimi due anni così duramente per Gordon Ramsay e lui ci ha scaricati proprio nel momento in cui avevamo più bisogno di lui. Vergogna!"

scrive in un post Instagram la 28enne Anca Torcup, chef de partie al Bread Street. E la donna non ha mancato di definire lo chef stellato - e star tv - un "pezzo di m**da".



La decisione di chiudere tutto è stata comunicata una settimana fa, ma si parlava di chiusura temporanea e si pensava fosse strettamente legata al lockdown annunciato dal Premier britannico. Peraltro il Governo sta attivando una serie di misure per spingere le aziende a non licenziare personale, impegnandosi a coprire l'80% degli stipendi - fino a un massimo di 2.500£ - per sostenere imprese e lavoratori nella (si annuncia lunga) crisi da Coronavirus.



E invece il giorno dopo il personale ha avuto la pessima notizia. "E' stato brutale", ha aggiunto la chef, che si è poi rivolta allo stesso Ramsay nel suo post Instagram:



'Grazie Gordon Ramsay: spero tu riesca a dormire bene la notte sapendo che per colpa tua centinaia di persone non hanno più un lavoro in questo periodo difficilissimo".

Al momento da Ramsay, il cui patrimonio personale è stimato in 140 milioni di sterline secondo il DailyMail, non ha replicato. Vedremo se lo farà nelle prossime ore. Di certo non è quel tipo di storia, e di comportamento, che fa bene all'immagine, se non a quella di chef spietato e senza scrupoli costruita in tanti anni di Hell's Kitchen.