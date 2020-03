Iva Zanicchi: "Mai detto che Chiambretti ci ha nascosto coronavirus" (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 26 marzo 2020

La cantante risponde agli haters: "In questo momento le cattiverie le dovremmo lasciare da parte"

"Voglio inviare un saluto e un abbraccio più materni a Piero Chiambretti che sta soffrendo molto per perdita di sua madre che lui ha amato così tanto. Piero sii forte, guarisci, poi avrai tempo di pensare alla mamma con amore, con affetto e pregare per lei come faremo noi". Così Iva Zanicchi in un video pubblicato su Instagram, nel quale chiarisce anche le dichiarazioni rilasciate ad un settimanale:

Recentemente in una intervista rilasciata a un settimanale, hanno riportato una frase che io non ho mai detto e cioè che il produttore de 'La Repubblica delle donne' non ci avrebbe avvertito che Chiambretti aveva il virus. Questo non è assolutamente vero, quando l'ha saputo il produttore ha avvertito me e tutti gli altri.

La cantante, che lo scorso gennaio ha compiuto 80 anni, ha replicato anche agli haters che sui social "hanno detto che io avrei detto o pensato che Piero Chiambretti, sapendo della malattia, l'aveva tenuta nascosta":