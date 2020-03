Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia: "Se vi può consolare, mi vergogno di quello che sono, vorrei essere molto meglio di così..." (Video)

Il momento più emozionante della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 4, ce l'ha regalato Antonella Elia che, prima di conoscere l'esito del televoto, ha avuto l'opportunità di parlare della donna che l'ha cresciuta, Paola, donna che ha sposato suo padre dopo la morte della madre.

Alfonso Signorini, dopo averla chiamata nella Mistery Room, ha invitato Antonella Elia ha parlare di questa figura importantissima della sua vita:

E' la donna che ha sposato mio papà quando avevo 9 anni. Si chiama Paola. Di mia madre, non ho nessun ricordo, avevo un anno e mezzo quando se n'è andata via. Paola è stata una madre fantastica per me. Mi ricordo il giorno in cui la conobbi: era una donna bellissima, aveva una minigonna nera, tacchi neri, capelli rossi come il fuoco, gambe bellissime, un seno grande. Appena la vidi, mi innamorai, nel primo istante in cui la guardai. Mio papà mi chiese se mi piaceva e io gli dissi: "E' bellissima, papà, sposala!". Ero tanta orgogliosa di chiamarla mamma. Finalmente...