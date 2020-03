Grande Fratello Vip 4, Ursula Bennardo dopo la lite tra Sossio e Antonio: "Non c'è stato niente di esagerato" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 25 marzo 2020

La reazione di Ursula Bennardo alla lite tra Antonio Zequila e Sossio Aruta

Ursula Bennardo, attraverso una serie di Instagram Stories, ha commentato la furiosa lite tra Sossio Aruta ed Antonio Zequila avvenuta stanotte dopo la rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. L'ex protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' ha minimizzato quello che è accaduto in casa:

"Non voglio parlare male degli altri concorrenti. Credo che le immagini parlano da sole. In casa, come nelle nostre case, ormai c'è tensione, c'è nervosismo. C'è meno pazienza. E' giusto che si abbiano delle reazioni. Chi provoca o chi offende e pensa che l'altro che gli è di fronte debba restare impassibile mi sa di stupidotto e stupidotta. E' normale avere avuto delle reazioni. Non condanno assolutamente. Non c'è stato niente di esagerato. Vedremo stasera cosa ne pensa Alfonso Signorini e, magari gli ospiti".

L'ex dama del programma di Maria De Filippi, infine, ha lanciato un messaggio sibillino a mariti e fidanzate degli/lle altri/e inquilini/e che, sui social, non hanno commentato, con oggettività, la situazione:

"Non dovresti seguirli. Sono persone che vogliono popolarità ma non la meritano assolutamente. I mariti ed le compagne sanno solo offendere gli altri. Non sanno mai dare un giudizio obiettivo. Loro difendono e offendono a prescindere, non meritano assolutamente. Quando finirà il Grande Fratello uscirà qualcosa fuori che neanche immaginate su queste persone che predicano benissimo ma si comportano una schifezza".