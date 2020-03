Grande Fratello, Antonella Elia: "Antonio Zequila è un verme"

Continuano le tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip 4 tra Antonella Elia e Antonio Zequila (qualche problemino nel rapporto si era palesato già nelle scorse ore). Nella puntata di daytime di martedì 24 marzo 2020, la showgirl ha dato del "verme" al coinquilino. Tutta colpa della arrabbiatura dell'attore ("è la volgarità scesa in terra") nei confronti di Sossio Aruta, con il quale c'è una rivalità sempre più accesa, mentre l'ex calciatore si allenava (urlando) con la stessa Elia.

La showgirl prima in confessionale, poi in camera da letto, ha sentenziato:

Antonio, purtroppo, è crollato. L'ego che crolla, mah. Mi sconvolge che vada a chiedere alla gente di votare un'altra persona, è veramente un verme. Il verme è un insetto bruttino, strisciante che sta nel centro della mela. Mi sembrava una rappresentazione adatta a come mi appare Antonio ultimamente. Fondamentalmente, Zequila tradisce, non è vero, anche lui è fasullo e gioca per conquistare nuove amicizie perché ha paura di andare in nomination. Anche con Sossio fa un gioco un po' viscido e sleale.