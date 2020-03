Grande Fratello Vip, Zequila: "Antonella Elia è cattiva" (VIDEO)

Nella Casa del Grande Fratello continuano le tensioni di alcuni concorrenti con Antonella Elia, tra le protagoniste assolute della quarta edizione vip del reality show di Canale 5. Stavolta è Antonio Zequila a sfogarsi, parlando con gli altri inquilini, in particolare Fernanda Lessa e Aristide Malnati, esprimendo le sue perplessità nei riguardi della collega:

Lei non è mai venuta da me da quando è iniziato il programma, neanche quando ho pianto per mio padre. Lei stava qui e faceva la tamarra, mentre io stavo finendo di piangere il mio papà.