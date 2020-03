Grande Fratello 2020, Antonella Elia contro Sossio: "Mi hai tradito, credevo fossi mio amico"

Di Massimo Galanto martedì 24 marzo 2020

Antonella Elia esterna la sua delusione all'ex calciatore, colpevole di non saper scegliere chi salvare tra lei e Antonio Zequila

"Ma tu chi sceglieresti se dovessi salvare me o Antonio (Zequila, Ndr)?". Questa la domanda che Antonella Elia, attualmente in nomination con Fernanda Lessa e Licia Nunez, ha rivolto a Sossio Aruta (come sempre a petto nudo) durante la notte nella Casa del Grande Fratello Vip. La risposta dell'ex calciatore ("Ho dei dubbi, non ho motivi gravi per fare il nome di qualcuno, con lui mi diverto quindi sarei in difficoltà”), ha scatenato la reazione della shhowgirl:

Io non avrei mai dubbi, la donna è più fedele, per me questo è un tradimento perché pensavo fossi tua amica, questa cosa mi affligge

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e donne si è giustificato spiegando che "non sto dicendo che sei al suo stesso livello, ma sto dicendo che sono stato bene anche con lui, abbiamo creato dei momenti divertenti".

Ma la Elia non ha cambiato posizione, perché "credevo di avere un grande amico, ma non importa ormai sono abituata". La showgirl è tornata sull'argomento poco dopo:

Io non ci rimango male adesso che lo so, purtroppo ho litigato con tutti qua dentro per lo stesso motivo, perché speravo che chi era mio amico mi avrebbe spalleggiato sempre, anche perché Antonio secondo me ti prende in giro.

Sossio ha chiosato così: