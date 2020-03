Francesco Foti: moglie, vita privata, fidanzata, altezza

Di Marcello Filograsso martedì 24 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Francesco Foti

Nato a Catania il 24 settembre del 1965, Francesco Foti è un attore italiano.

Diplomato all'Accademia Paolo Grassi di Milano, esordisce come attore di teatro portando in scena Shakespeare e Pirandello. Nel 1991 il debutto al cinema con un film di Bernardo Bertolucci, Il viaggiatore cerimonioso.

Francesco Foti ha preso parte a numerose fiction televisive, come Il Commissario Montalbano - Gli arancini di Montalbano, Raccontami, Il Capo dei Capi, Crimini, Squadra antimafia 3 - Palermo oggi, Un Medico in Famiglia 8, Tutta la musica del cuore, La mafia uccide solo d'estate 2 e Il Cacciatore. Come cabarettista ha fatto parte del collettivo Cavalli Marci.

Nonostante la lunga carriera teatrale, cinematografica e televisiva, Francesco Foti, del quale è ignota l'altezza, sembra molto riservato per quanto riguarda la vita privata, non essendo disponibili informazioni su una eventuale moglie o fidanzata.