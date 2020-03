Luciano Onder: età, moglie, famiglia, quanti anni ha

Di Marcello Filograsso martedì 24 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Luciano Onder

Nato a Roma l'11 luglio 1943, Luciano Onder rappresenta il divulgatore di medicina per antonomasia nella televisione italiana.

Laureato in Storia moderna con il professore Renzo De Felice, uno dei massimi esperti di fascismo in Italia, ha cominciato insegnando all'Università La Sapienza di Roma per poi approdare in Rai nel 1966 con il documentario La nascita di una dittatura.

Ma naturalmente il suo più grande successo rappresenta la rubrica medico-alimentare Medicina 33, condotta ininterrottamente su Rai2 dal 1966 al 2014 anche se la rete prima si chiamava Secondo Programma e successivamente Rete 2. Il 31 marzo 2014 ha conseguito la laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia.

Nel 2014, dopo il mancato rinnovo del contratto in Rai dal dg Luigi Gubitosi, l'approdo a Mediaset, continuando a occuparsi ovviamente di medicina per il TG 5 e Mattino 5. Dall'anno precedente conduce La casa della salute per San Marino Rtv.

Su Luciano Onder, che oggi ha 77 anni, non sono note informazioni relative alla vita privata. Non si sa quindi se il giornalista scientifico abbia una moglie e dei figli.