Grande Fratello Vip 4, lo scherzo di Antonella Elia: "Vorrei versare il cassonetto della monnezza sul letto" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 23 marzo 2020

Antonella Elia tuona contro Licia Nunez, Fernanda Lessa e Paolo Ciavarro per uno scherzo notturno

Gli utenti di Twitter, nelle scorse ore, hanno ripreso un video di un dialogo notturno di Antonella Elia con Patrick Ray Pugliese. La conduttrice studia assieme al compagno d'avventura, le nuove strategie per fare nuovi scherzi nel cuore della notte:

Patrick: "Ricordatevi che Licia Nunez e Paolo Ciavarro soffrono di tachicardia e svegliarli nel cuore della notte potrebbe causargli problemi"

Elia: "No ma questi due sono patetici, questa cosa della tachicardia. Ma dai, adesso sono così deboli"





La Elia, poi, si rivolge, a Sossio Aruta dopo aver individuato la 'vittima' della burla ovvero Fernanda Lessa:

Elia: "Vorrei versare il cassonetto della monnezza sul suo letto. Facciamolo prima della diretta di mercoledì perché poi quella è capace di non farci dormire tutta la notte. Se dobbiamo farlo facciamolo domani".

Il piano della Elia, però, va in fumo sul nascere per via di un patto dell'ex calciatore con Antonio Zequila:

Sossio: "La notte non si fa più niente. Ho fatto un patto con Antonio"

Elia: "Tu hai fatto dei patti con lui? Ma chi è Antonio? Ma chi cavolo è lui? Niente più scherzi di notte anche se sono divertentissimi".