Grande Fratello Vip 4, Ursula Bennardo a Sossio: "Te la farò pagare"

Di Claudia Cabrini lunedì 23 marzo 2020

Ursula Bennardo vorrebbe farla pagare a Sossio? Cosa è realmente successo tra i due? Ecco le dichiarazioni di lei, che hanno fatto insospettire i fan.

Un errore che Ursula non avrebbe perdonato, seppur probabilmente irrisorio visto che è lei stessa a raccontarlo sul suo profilo Instagram con tanto di emoji. Di cosa stiamo parlando? Del rapporto tra Sossio, attualmente concorrente del Grande Fratello e della compagna che felicemente lo aspetta a casa, Ursula. Lei avrebbe infatti insospettire i fan rispondendo ad una domanda di un suo follower. Il giovane le domandava cosa ne pensasse del percorso del compagno, Sossio, all'interno della casa più spiata d'Italia.

Dal canto suo, Ursula ha immediatamente specificato di esser molto felice e fiera di come si stia comportando il compagno, ma poi ha concluso con un sonoro: "Però ha commesso un errore che non gli perdonerò". I fan, curiosissimi, le hanno ovviamente chiesto spiegazioni, ma la ex Uomini e Donne ha sentenziato: "Lo scoprirete". Ursula avrebbe quindi intenzione di "farla pagare" al compagno, ma quel che è certo è che si tratti di un'enfatizzazione divertente e non di qualcosa di veramente grave, visti i toni scherzosi utilizzati.

In conclusione, Ursula ai fan ha anche parlato di questo periodo particolare, e di come stia vivendo da parte sua questi giorni di quarantena:



"È importante che in questo periodo siamo più forti che mai. Alla fine ci è chiesto di stare a casa, nella nostra casa".