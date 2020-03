Paolo Brosio dorme durante la diretta di Live Non è la d'Urso (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 23 marzo 2020

Il video virale di Paolo Brosio che dorme durante la diretta di Live Non è la d'Urso di domenica 22 marzo 2020

Paolo Brosio si è addormentato durante l'ultima puntata di 'Live non è la d'Urso' di stasera, domenica 22 marzo 2020. Il giornalista, in collegamento via Skype, si è appisolato sul divano di casa nel corso della pubblicità. Una scena che non è passata inosservata e che ha suscitato l'ilarità del popolo del web.

L'ex naufrago dell'"Isola dei Famosi", da fervente cattolico, ha ribadito la necessità di prendere l'Eucarestia dai sacerdoti, specialmente in questo periodo storico assai difficile, utilizzando la mascherina ed i guanti e rispettando la distanza di sicurezza:

Messe a distanza, Paolo Brosio propone delle regole per poter andare in chiesa #noneladurso pic.twitter.com/9izfwdxnls — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 22, 2020

Il Governo, nelle scorse settimane, invece, per evitare assembramenti, ha proibito ai fedeli di riunirsi nei luoghi di culto e di pregare da casa per arginare la diffusione del Coronavirus.