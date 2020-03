Valeria Marini: "Antonella Elia ha insultato tutte le donne" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 23 marzo 2020

La prima apparizione di Valeria Marini in tv dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip

Valeria Marini, ospite, stasera, 22 marzo 2020, di 'Live non è la d'Urso', dopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip 4', ha raccontato, per la prima volta, come ha vissuto le brutte notizie sui numeri vertiginosi, dei giorni scorsi, riguardanti l'epidemia da Coronavirus:

"E' stato uno choc uscire e trovare questa situazione. Sono felice di essere uscita da lì e dare il mio contribuito per la raccolta fondi e tutto ciò che serve. Ho fatto una cordata di amici importanti che stanno facendo donazioni. Ho contattato delle aziende che si sono messi a produrre mascherine".

La showgirl sarda ha voluto che si mostrasse, in puntata, un collage delle liti continue con Antonella Elia. Un filmato, tra l'altro, montato dal suo fan club:

"Ha insultato tutte le donne. E' assurdo. E' sbagliato fuori luogo. La casa del Grande Fratello dovrebbe regalare momenti di sorrisi e distrazione. Niente e nessuno ha il diritto di mancare di rispetto alle persone. La parola rispetto dovrebbe essere alla base dei rapporti tra le persone".