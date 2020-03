Bianca Guaccero in lacrime per il fratello: "Non posso trattenere l'emozione"

Di Claudia Cabrini domenica 22 marzo 2020

La conduttrice si è mostrata in lacrime, online. Ecco cosa le è accaduto.

Una Bianca Guaccero un po' diversa dal solito quella che stiamo imparando a conoscere in queste ultime settimane, più social del solito e sicuramente più presente online dove quotidianamente cerca di interagire con i tanti fan che la seguono per trascorrere del tempo insieme.

Bianca, oltre ad aver organizzato diverse dirette, ha anche iniziato a raccontare sul suo profilo Instagram della sua quotidianità, registrando da casa sua diversi video e mostrando con disinvoltura le sue emozioni più vere, dai sorrisi fino... Alle lacrime. Sì, perché soltanto poche ore fa Bianca ha anche voluto raccontare online di non essere riuscita a trattenere l'emozione.

Cosa le è accaduto? Niente di brutto ma, anzi, una piacevole sorpresa. Bianca ha infatti un fratello, Domenico, che però non vede da tempo. Il fratello di Bianca e la moglie abitano in Finlandia, ed anche per questo non si abbracciano da diverso tempo. In questi giorni, l'apprensione da ambo le parti è sicuramente aumentata - e forse anche a causa del Coronavirus noi tutti abbiamo effettivamente più tempo per riflettere e per ricordare chi ci manchi davvero.

Cosa apparentemente accaduta anche alla conduttrice di Detto Fatto, che ricevendo un lungo video messaggio da parte del fratello è scoppiata a piangere di gioia e commozione, come da lei stessa raccontato ai fan:



"Mio fratello e mia cognata dalla Finlandia mi mandano questo messaggio d’amore. E io piango, ci rivedremo presto".

, decisamente commossa, ha voluto condividere così un momento di grande gioia con tutti i suoi followers online. Tra loro, anche qualche hater che nei giorni scorsi aveva ben pensato di criticarla anche per una foto in costume postata da Bianca soltanto di recente ma ovviamente scattata molto tempo fa. Per fortuna, con la sua solita educazione, Bianca anche in quel caso aveva prontamente risposto:



"La volgarità è negli occhi di chi guarda, ma non nel mio cuore. Amo questa foto perché me l'hanno scattata senza che me ne accorgessi, mentre a piedi scalzi mi ero arrampicata su di un trullo. Io amo sentirmi così; libera e selvaggia. Ci sono tante persone che continuano ad andare in giro fregandosene. Questo sì che è veramente scandaloso".