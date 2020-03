Adriana Volpe: è morto Ernesto Parli

Di Sebastiano Cascone sabato 21 marzo 2020

Adriana Volpe in lutto per la morte del suocero Ernesto Parli, padre di suo marito Roberto

Adriana Volpe, nelle scorse ore, ha abbandonato la casa del 'Grande Fratello Vip 4' per motivi personali legati alla salute precaria di un familiare a causa del Coronavirus come anticipato, in maniera velata, da Alfonso Signorini e ribadito da Fanpage.it. A distanza di poche ore, si scopre che è Ernesto Parli, padre di suo marito Roberto, ad essere una delle ultime vittime del Covid 19.

A dare il tristo annuncio diversi siti di informazione sportiva e locale del Ticino (come Il Corriere del Ticino): l'uomo si è spento oggi all'età di 76 anni. E' stato presidente dell'FC Chiasso fra il 1976 e il 1982.

Il marito della showgirl trentina, assente dai social dallo scorso 11 marzo, forse, per stare accanto al papà, nelle scorse settimane, ha riservato alla diffusione del virus, la massima attenzione, invitando tutti a seguire scrupolosamente le regole del Governo: