Barbara d'Urso: i nuovi consigli per lavare le mani (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 20 marzo 2020

Il nuovo tutorial di Barbara d'Urso per lavare la mani ai tempi del Coronavirus

Barbara d'Urso, in diretta tutti i giorni con 'Pomeriggio 5' e la domenica ed il martedì sera, in prima serata, con 'Live non è la d'Urso', nelle scorse ore, ha realizzato un nuovo tutorial, per tutti i suoi tantissimi fan, su come lavare correttamente le mani per evitare la diffusione del Coronavirus.

Ecco le istruzioni della conduttrice:

"Volevo darvi un piccolo consiglio per quanto riguarda le mani. Sono qui, il mio solito modo di lavare le mani, è già un minuto che lo sto facendo, ora le sciacquo, perché io resto a casa sera. Questo è il bagno del mio camerino. Ho sciacquato le mani. Le asciugo bene bene bene bene molto molto bene. Siccome queste povere mani, lavate trecento volte al giorno, diventano secche, basta pochissimo... metteteci la crema da un euro. E le mani diventano morbide. Mi raccomando state a casa stasera?! Io sto andando a a casa. Ciao, buona serata".