Grande Fratello Vip 4: i nuovi aggiornamenti di Signorini sul Coronavirus (video)

Di Ivan Buratti venerdì 20 marzo 2020

Grande Fratello Vip 4: i coinquilini apprendono le novità sull'emergenza sanitaria in corso in Italia e nel mondo

Grande Fratello Vip 4, nuovo aggiornamento di Alfonso Signorini circa l'emergenza Coronavirus. Il conduttore del reality show di Canale 5 è entrato nella casa di Cinecittà con un videomessaggio, trasmesso sul ledwall del salotto, per comunicare ai concorrenti gli ultimi dati sull'emergenza sanitaria che sta colpendo l'Italia e il mondo intero.



Gli inquilini della casa del Grande Fratello sono venuti a conoscenza del dato secondo cui, stando alle fonti ufficiali, i deceduti con Coronavirus in Italia hanno superato per numero quelli cinesi. Un dato che ha allarmato i concorrenti del reality show, che hanno ascoltato attoniti tutte le novità del comunicato giornaliero della Protezione Civile. Tantissimi i nuovi contagiati in Italia nelle ultime ore, anche se nella casa ancora regna un po' di confusione su quanto sta accadendo fuori.

Ad interrompere il silenzio generale, che ha seguito il videomessaggio di Alfonso Signorini, ci hanno infatti pensato Paolo Ciavarro, Sossio Aruta, Antonio Zequila a Fernanda Lessa, che si sono interrogati sullo stato di salute di Mattia, il paziente 1 di Codogno. I concorrenti della casa, non dotati della mole di informazioni che possiede chi è fuori dal gioco, credono che abbia contratto il virus girando per il mondo, in quanto appassionato maratoneta. "Lo avrà preso in Cina", si dicono tra di loro. Sui social, nel frattempo, c'è chi chiede alla produzione del programma di trasmettere il telegiornale all'interno della casa affinché gli inquilini possano avere informazioni più lucide e precise.