Grande Fratello VIP 4, Sossio Aruta attacca Valeria Marini. Ursula Bennardo la difende

Di Marco Salaris venerdì 20 marzo 2020

"Io con Valeria Marini non ci voglio più avere a che fare" sbraita l'ex cavaliere, la sua compaga difende la showgirl: "Amica mia, so che non l'hai fatto in cattiva fede".

A pochi istanti dall'eliminazione di Valeria Marini dalla casa del Grande Fratello VIP 4, Sossio Aruta si è duramente scagliato contro la concorrente stellare tornata in casa per la seconda volta a distanza di quattro anni. Causa della lite è stata la catena di salvataggio avvenuta durante la puntata trasmessa mercoledì 18 marzo.

I concorrenti erano sono stati chiamati a nominare uno o una delle inquiline da poter mandare avanti nel gioco. Nel momento in cui è giunto il turno della Marini, lei ha scelto di salvare Licia Nunez con la quale ha instaurato un solido rapporto di amicizia (dopo la rottura dei rapporti di quest'ultima con Antonella Elia), un gesto che Sossio ha preso decisamente molto male. In trasmissione disse:



Io do un grande senso all'amicizia. Dato che lei dice di essere molto amica della mia compagna Ursula, stasera pensavo che dato che Licia l'ha conosciuta in questo contesto, preferisse me a lei

Valeria Marini aveva ritenuto che Sossio venisse salvato dal resto del gruppo: "Io non sono brava, non solo calcolatrice". Il gioco ha fatto la sua parte e successivamente Valeria ha dovuto abbandonare la casa del GF vip in un secondo televoto che ha decretato anche il primo finalista, per l'appunto: Sossio.

Sempre Aruta nelle ultime ore è tornato sull'episodio, evidentemente scottato, deluso dalla mossa della showgirl:



Mi stava quasi condannando. Io con Valeria Marini non ci voglio più avere a che fare, sinceramente. Non mi interessa. È stata la mia più grande delusione e sinceramente non ci tengo ad avere un’amicizia del genere.

L'attacco di Sossio fa a pugni con la difesa della sua compagna Ursula nei confronti di Valeria scritta sul suo profilo Instagram. Per lei non ci sono sotterfugi e comprende quanto pensato da Valeria Marini: "Ti conosco bene amica mia e so che tu giocavi e hai fatto tutto in buona fede. In quel momento hai pensato che Licia non l’avrebbe salvata nessuno mentre Sossio eri convinta di sì. È un gioco e lo sa anche Sossio. Ti voglio bene e so quanto tieni a me e a noi".

Chissà cosa ne penserà l'ex cavaliere di Uomini e Donne. Metterà da parte i risentimenti?