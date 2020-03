Grande Fratello Vip 2020, tutti piangono per il ritiro di Adriana Volpe (video)

Di Ivan Buratti venerdì 20 marzo 2020

Grande Fratello Vip 4 daytime puntata 20 marzo 2020: si festeggiano i papà, Adriana Volpe lascia il gioco per motivi familiari

Grande Fratello Vip 2020, che cos'è successo nelle scorse ore all'interno della casa più spiata di Italia? Ecco il riassunto del daytime del Grande Fratello Vip 2020, andato in onda venerdì 20 marzo 2020.

"Faccio gli auguri a mio papà Giovanni che è in Paradiso. Voi che lo avete ancora vicino siete fortunati, abbracciatelo forte". Arriva la Festa del Papà nella casa del Grande Fratello Vip e Antonio Zequila parla così del padre recentemente scomparso, ricordando il legame intenso che c'era tra di loro. "Un abbraccio a un padre dà a lui la forza necessaria per andare avanti", dice, rivolgendo un pensiero d'affetto a tutti i papà di Italia, costretti a stare in casa a causa dell'emergenza Coronavirus.

Gran parte della puntata del daytime di oggi, venerdì 20 marzo 2020, ha visto protagonista Adriana Volpe, che ha dovuto abbandonare il gioco per gravi problemi familiari. Dopo aver ricevuto una notizia in Confessionale (qui le indiscrezioni sull'uscita forzata), la conduttrice ha riunito i coinquilini in giardino per salutarli, in lacrime:



Ognuno di voi in questo viaggio mi ha dato tantissimo. Siamo entrati insieme e abbiamo lasciato la famiglia, gli amici e un'Italia spensierata. Io ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere in questo messaggio, cioè che andrà tutto bene. Sicuramente andrà tutto bene. Però io devo veramente uscire perché il ruolo di mamma e moglie... Ho delle cose importanti che devo risolvere.

Durante i saluti, Antonio Zequila ha cercato inopportunatamente di smorzare i toni di tensione, interrompendo Adriana Volpe con qualche commento ironico, ma fuori luogo. Patrick ha alzato così la voce per metterlo a tacere. La polemica si è però subito spenta per il coro di lacrime e dispiacere dei concorrenti. Tra i più commossi dall'abbandono di Adriana Volpe, Andrea Denver, Licia Nunez, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. In questo post, tutte le loro reazioni.