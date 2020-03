Grande Fratello VIP 4, Paolo Ciavarro: gli inizi con Clizia Incorvaia e la gelosia causata da Ivan Gonzalez (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 20 marzo 2020

"All'inizio stava spesso con lui...". In una chiacchierata il figlio d'arte ricorda i primi passi mossi verso la concorrente squalificata poche settimane fa.

La casa del Grande Fratello VIP anche quest'anno ha unito una coppia nel corso dell'avventura, parliamo chiaramente di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Lei, lasciato il passato segnato da Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, ha saputo ricominciare da zero provando a riaffidare il suo cuore a Paolo Ciavarro. I due hanno approfondito la conoscenza scoprendo interessi e punti in comune, tanto che l'affiatamento ha portato anche a un'attrazione fisica oltre che caratteriale.

Clizia da alcune settimane è stata squalificata, un colpo basso per Paolo. Ogni giorno sembra non perda occasione per rivolgere un pensiero all'ex gieffina vip e nella serata di ieri, durante una conversazione con Patrick, il nome della Incorvaia è rispuntato fuori ricordando gli inizi della storia d'amore: "Mi ha dato proprio un destro qua" dice Paolo indicandosi lo stomaco. "L'ho notato e lo vedevo anche di notte quando vi beccavo a parlare sia prima che mostrassero la clip in puntata, sia dopo" risponde Patrick.

"Lei all'inizio stava spesso con Ivan Gonzalez - afferma Ciavarro mostrando una certa gelosia - quindi...cioè... C'era Michele Cucuzza che mi diceva 'oh ma che aspetti?!' e io gli dicevo 'ma perché?'. Lui aveva capito tutto" Patrick: "Ma sì! Ora ricordo! Mi aveva detto che Ivan ci stava provando! E dire che i primi giorni in cui io stavo qua io volevo pure organizzare una cena per farli conoscere meglio in un angolino della casa".

Paolo fa un confronto tra gli inizi all'approccio con Clizia e ciò che è successo dopo:



Nei primi giorni io non ci parlavo praticamente mai eccetto la sera, solo la sera! E mi sentivo dire da Paola di Benedetto 'Sei un broccolo!' ed io ancora negavo, anche in confessionale mi chiedevano gli sviluppi ma io mi prendevo in giro da solo.

La realtà delle cose parla chiaro. Ad ora Paolo Ciavarro è ancora in gioco per la finalissima ed ambire al premio finale, premio che (se amore verò e autentico sarà come dice Alfonso Signorini) potrebbe secondo in ordine d'importanza quando all'esterno rivedrà Clizia.