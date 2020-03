Amici 19: la canzone di Skioffi per Valentin Alexandru (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 20 marzo 2020

Skioffi dedica a Valentin Alexandru una canzone dopo l'uscita dal serale di Amici

Valentin Alexandru, questi giorni, al centro del polverone per la sua uscita dal serale di Amici dopo la sfuriata con Maria De Filippi e per il presunto flirt con la professionista di 'Amici 19', Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, è il protagonista della nuova canzone di Skioffi, ex allievo della scuola. Ecco il video ed il testo del brano postato, ieri, sui social, che porta per titolo Little Loco Bit:



























Un post condiviso da SKIOFFI (@skioffi) in data: 19 Mar 2020 alle ore 4:50 PDT

"Sempre tutto apposto

sto via dalla scena

se ti guardano storto

va via da sta cena

Baby muovi el tuo cuerpo

alegria macarena

fammi stare al coperto

che qui è quarantena

Sono sempre sincero

si fra come Vale...

Tu ancora che sei fermo

lì a commentare

Ho già visto questo inferno

zia è come stare...

a curarsi le ferite

che hai sul corpo con il sale

Tu lasciami mangiare

che ho la pancia mezza vuota

Tu se vuoi farti un viaggio

torna a farti con la coca

Io viaggio con la mente

da Cuba a Milano a Roma

Che stando giù ad Amici gridi:

'Skioffi wa che roba!!!'

Tu stai zitto

Passa e ringrazia

Che hai una ragazza in piazza

vuole ballare la salsa

Questa c'ha un culo che parla

Fra, mio Dio

Vorrei sapere ballare anche io

Ma perché fai così

Accomodati e resta qui

Ma che cosa ci fai sul beat

Sono vero come Valentin

Ma perché fai così

Accomodati e resta qui

Ma che cosa ci fai sul beat

Sono vero como Valentin

Loco como Valentin

Estoy loco como Valentin

Muy loco come Valentin

Sincero come Vale Vale Vale Vale

Loco como Valentin

Estoy loco como Valentin

Muy loco come Valentin

Sincero come Vale Vale Vale Vale

Loco como Valentin

Estoy loco como Valentin

Muy loco come Valentin

Sincero come Vale Vale Vale Vale

Loco como Valentin

Estoy loco como Valentin

Muy loco come Valentin

Sincero come Vale Vale Vale Vale".