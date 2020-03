Grande Fratello Vip 2020: Paolo Ciavarro, Licia Nunez e Patrick contro Antonella Elia: "Sembra una cattiva dei cartoni animati"

Di Ivan Buratti giovedì 19 marzo 2020

I tre coinquilini si sfogano in giardino dopo le ultime provocazioni al vetriolo della showgirl

Grande Fratello Vip 4, tutti contro Antonella Elia. La concorrente del reality di Canale Cinque non smette di far parlare di sé, soprattutto per il suo caratterino, che dopo due mesi e mezzo di reclusione forzata si mostra sempre più fomentino e polemico. Le ultime provocazioni nei confronti di Patrick Ray Pugliese, Licia Nunez e Paolo Ciavarro non sono passate inosservate. Al termine dell'ultima puntata in diretta in prima serata, i tre concorrenti si sono ritrovati in giardino per commentare ancora l'indisponeva della loro coinquilina.

Patrick Ray Pugliese si è detto piuttosto deluso da Antonella Elia, che durante la sua adolescenza quasi considerava un sex symbol, quando faceva parte delle ragazze della Non è la Rai. "Era una bella negli anni Novanta, quindi mi è rimasta quella simpatia, però se se la prende con la mia nomination, che l'ho nominata mille volte...", ha rivelato l'ex-gieffino, che apprezza la showgirl solo quando si presta a certi siparietti comici. Per il resto, profondo dispiacere.

Licia Nunez, dopo essere stata per dieci settimane compagna di letto di Antonella Elia, ormai spera che possa essere eliminata prima possibile. "Ho provato tanta pena per lei", ha detto l'attrice de Le tre rose di Eva, irritata dall'atteggiamento della coinquilina con cui ha interrotto ogni tipo di rapporto. Dispiaciuto profondamente è anche Paolo Ciavarro, che si è beccato dell'ipocrita da lei per la nomination, giunta dopo qualche ora dopo un abbraccio rassicurante fra i due:



Mi ha rimproverato per l’abbraccio, io mi sono sentito di farlo perché l’ho vista in lacrime, adesso non l'abbraccio mai più. figurati. Mi ha detto tipo "Non verrai ricordato per niente di quello che hai fatto", ma perché è meglio essere ricordato per tutte quelle cattiverie e quelle litigate allora?

A commentare le parole di Paolo, ci ha pensato Patrick, che ha chiuso il discorso così:



Sembra gentile poi invece scopri che cova un sacco di cose, sembra uno personaggio dei cartoni animati con quelle risposte malefiche. Ricordi quando dicevo che non avevo più rivali nella Casa? Ecco adesso al televoto con Antonella andrei.