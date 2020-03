Tony Maiello diventa papà: è nata Ludovica

Di Claudia Cabrini giovedì 19 marzo 2020

Tony e la moglie, Roberta, sono felicissimi. Finalmente è nata la loro primogenita, Ludovica. Già amatissima anche dai fan del papà.

Primo fiocco rosa in famiglia per Tony Maiello (ex concorrente di X-Factor, anche vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo) che proprio ieri è diventato per la prima volta papà. Ad annunciarlo è stato lui stesso, felicissimo, tramite un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha spiegato di come sia arrivata alla luce la sua piccola Ludovica:



"Il giorno più bello della mia vita ora ha un nome, si chiama Ludovica. Non potevo scrivere canzone più bella e meravigliosa, con l’aiuto di mia moglie stavolta, che è molto più brava di me. Non vi auguro le cose materiali in questa vita, perché capisci che non valgono niente. Vi auguro l’amore. Perché qualsiasi cosa succeda, l’amore vince sempre, la vita vince sempre. Vi auguro una famiglia che vi vuole bene, vi auguro di circondarvi di persone che vi apprezzeranno sempre per quello che siete e non per quello che avete. [...] Vi auguro i figli, il dono più grande che Dio potesse farci. Vi auguro i sorrisi, gli abbracci, i pianti di gioia. Vi auguro che un giorno possiate sentirvi come mi sento io oggi. Felice".

L'artista - diventato marito ancor prima che padre, lo scorso anno - è stato travolto da moltissimo affetto e altrettanti messaggi di auguri, con anche una dedica speciale da Alessandra Amoroso.

Tony, che ha sposato la sua storica compagna, Roberta, il 26 giugno 2019, proprio ieri è quindi diventato papà. La piccola Ludovica ha riempito di gioia il cuore di mamma e papà, ed ha immediatamente conquistato anche tutti i fan della coppia, che da tempo aspettavano di poterla finalmente conoscere.