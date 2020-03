Nina Moric: "Sono in terapia, mi segue uno psichiatra"

Di Claudia Cabrini giovedì 19 marzo 2020

La ex di Luigi Mario Favoloso è tornata in terapia, e lo ammette sui social: "Curarsi fa bene, non c'è niente di cui vergognarsi"

Un diretto affronto ad un hater che le consiglia di curarsi. Così, di impulso probabilmente, Nina Moric ha ben pensato di ammettere sul suo canale Instagram personale di essere tornata in terapia e di essere seguita accuratamente da uno psichiatra. Dopotutto, scrive lei stessa, non c'è affatto da vergognarsi, perché star male non è bello ma curarsi va fatto. Così, per le rime, la ex fidanzata di Luigi Mario Favoloso risponde a chi la insulta sui social. Nina, infatti, probabilmente anche a causa di uno shock seguito dalle vicissitudini che tutti conosciamo - ossia le presunte violenze subite da lei e dal figlio Carlos proprio da parte dell'ex Favoloso - avrebbe attualmente bisogno di un supporto terapico affinché possa riacquistare la giusta stabilità e serenità.

Nina Moric, che al momento lo ricordiamo vanta la presenza di suo figlio Carlos al fianco, appoggio e affetto emotivo sicuramente fondamentale per lei, sembra inoltre che si stia concedendo anche la conoscenza di un uomo nuovo. Secondo il sito Trend, infatti, Nina al momento starebbe frequentando un criminologo e nello specifico lo stesso che la sottopose alla macchina della verità nel salotto di Barbara d’Urso.

Nina, dunque, al suo follower incallito, decide di rispondere per le rime - dopo aver letto un commento decisamente poco carino nei suoi confronti che la invitava a farsi curare:



"Non voglio essere da esempio per nessuno, ma dal tuo commento offensivo deduco che hai una vita molto triste per giudicare una persona che nemmeno conosci. Ma basta con 'sto "curate". Ho già detto che sto facendo una terapia che cura i traumi, e frequento anche uno bravo psichiatra, il dott. Fabio Vercesi. Stare male purtroppo succede a molte persone, ma curarsi è sano. Non ho mica paura di ammetterlo. Quindi, non per me ma magari per gli altri che non hanno la forza di ammettere il loro dolore e si stanno facendo curare, non dai il buon esempio di essere solidale. Non hai nessuna etica morale. Ti auguro ogni bene, ma vacci piano con le parole che spesso feriscono più di un pugno".

La ex moglie di Fabrizio Corona è sempre molto attiva sui social, e senza esitazioni pensa anche a chi potrebbe star peggio di lei: "Le parole spesso feriscono più di un pugno, vacci piano".