Grande Fratello Vip 4, la proposta di matrimonio di Antonio Zequila alla fidanzata Marina (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 19 marzo 2020

La lettera di Marina al fidanzato Antonio Zequila letta durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip

Antonio Zequila, nel corso della diciassettesima puntata del 'Grande Fratello Vip 4', in onda, stasera 19 marzo 2020, ha ricevuto una lettera molto emozionante da parte della fidanzata Marina, con cui c'è stato un allontanamento, dopo 8 anni, proprio poco prima di entrare nel reality di Canale 5. Ecco le parole della donna:

Una lettera alla donna più importante... quella del cuore. Marina. #GFVIP pic.twitter.com/J8GMUS1V3B — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2020

"Tu mi hai voluto bene davvero. E sai da cosa l'ho capito?! Mi hai trattata come una regina. Mi hai ricoperta di regali, mi hai portata in giro per il mondo. Fuori da questa isola meravigliosa che, per me, è un po' una prigione. Per la distanza di questo mare sono nati i nostri problemi. Che, poi, come dici non sono problemi perché, l'amore trionfa su tutto".

Il gieffino, poi, con Alfonso Signorini, inginocchiato, ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore con tanto di proposta di matrimonio:

"Ero entrato anche al Grande Fratello con due lutti al cuore. Le parole di Marina testimoniano l'essenza di Antonio, di un uomo. Non è mai finita, ci siamo sempre. Quando un amore è forte, è importante non finisce mai. Dietro questo mio lavoro, ci sono tanti sacrifici. ho iniziato dal teatro a 100 mila lire al giorno. Io quando esco vorrei sposarla, mi metto in ginocchio. E' la donna della mia vita, dolcissima. L'ho tenuta nascosta, la preservavo dal gossip".