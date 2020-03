Michela Persico e Daniele Rugani (positivi al Coronavirus) aspettano un figlio. Lei: "Ora ho paura"

Michela Persico e il compagno Daniele Rugani sono risultati positivi al Covid-19, il nuovo virus conosciuto coem Coronavirus. Entrambi sono asintomatici e quindi assicurano di stare bene. Eppure questo è un momento delicato per il calciatore della Juventus e la sua compagna. Infatti Michela è incinta e sta aspettando il suo primo figlio. L'influencer e giornalista sportiva l'ha confidato al settimanale Chi.

"Daniele è stato il primo calciatore del nostro campionato positivo al virus Covid-19. Una cosa impensabile, perché non aveva sintomi, ma soprattutto è stata una grande paura per entrambi. Oggi viviamo separati. Non riesco ancora nemmeno a parlarne. Ma al momento devo capire che cosa succederà. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi hanno assicurato che non ci dovrebbero essere problemi ma mettetevi nei miei panni: ho una paura infinita", ha detto lei.