Grande Fratello Vip 2020, Teresanna Pugliese e Sossio Aruta criticano Valeria Marini: "Il suo egocentrismo la rende spesso invadente"

Di Ivan Buratti mercoledì 18 marzo 2020

I due inquilii della casa del Grande Fratello Vip dicono la loro sulla showgirl sarda: "È come un polipo, sta ovunque, passa da un discorso all'altro"

Grande Fratello Vip 2020, Teresanna senza peli sulla lingua. Sapevamo che la Pugliese avrebbe potuto regalare parecchie soddisfazioni alle dinamiche del gioco, ma solo ora, a ridosso della fine anticipata, l'ex protagonista di Uomini e Donne inizia a muovere le sue carte sul campo da gioco. Da abile osservatrice, Teresanna ha sviluppato il proprio pensiero su una delle ultime arrivate in gioco, la prorompente showgirl Valeria Marini.

Chiacchierando con Patrick, che adora trascorrere le giornate a fare scherzi e marachelle all'attrice e imprenditrice sarda, Teresanna ha rivelato cosa pensa della coinquilina:



Valeria è molto buona e generosa, si preoccupa per gli altri, però poi ha questo egocentrismo che spesso la rende invadente. A volte va a rompere degli equilibri. Fa le domande, non sente le risposte e se ne va senza aver ascoltato.

Anche Sossio Aruta è intervenuto nel discorso, dopo aver conosciuto Valeria Marini durante l'esperienza a Tempation Island Vip della scorsa estate:



Lei è imprigionata nel personaggio Valeria Marini. C'è Valeria Marini e Valeria Marini star. È rimasta imprigionata nella Valeria Marini star, però è una bonacciona. Fa una cosa e ne pensa altre ottocentomila, è come un polipo, sta ovunque.

Parole di stima per la compagna di gioco, che tuttavia fa fatica a liberarsi delle pailettes e dei lustrini della vamp che rappresenta nel panorama dello spettacolo italiano. Quest'ampia percentuale di luce e di bagliore, tuttavia, lascia ogni tanto spazio a qualche spiraglio di buio che finisce per far prevalere in Valeria Marini un atteggiamento più polemico e litigioso. Dopo gli scontri della prima edizione VIP del Grande Fratello, a cui ha partecipato nel 2016, soprattutto con Cecilia Rodriguez ed Elenoire Casalegno, anche quest'anno Valeria Marini ha avuto modo di discutere con alcune donne in gioco, tra le quali Antonella Elia e Fernanda Lessa.