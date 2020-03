Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia: "Sto a casa dei miei con mia figlia"

Le dolci parole di Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro e Piero Chiambretti durante la quarantena in Sicilia

Clizia Incorvaia, contattata dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha raccontato come sta trascorrendo il periodo di quarantena, imposto dal Governo italiano, per contrastare la diffusione del Coronavirus. La giovane influencer siciliana, infatti, ha rifiutato ogni ospitata tv per rifugiarsi, con la figlia, nella terra natale a casa dei genitori. Ecco le parole rilasciate al magazine diretto da Alfonso Signorini:

"Io sono partita per la Sicilia in tempi non sospetti, per fortuna. E così sto dai miei. Qui mi sono data alla pasticceria, sto facendo torte, ieri la crostata integrale. L’aperitivo? Lo faccio, a casa con i miei e mia figlia. E poi… E poi ho preso persino in mano Il libro rosso di Jung, me l’ero fatto regalare a Natale per entrare al GF, volevo fare la “figa”, invece, poi ho scoperto che lì non si poteva portare nulla da leggere. Così adesso mi tocca (e spero di riuscire finirlo)".

Nelle scorse ore, l'ex gieffina, ha rivolto un messaggio a Piero Chiambretti, ricoverato a Torino, assieme alla mamma Felicita per un sospetto contagio da Coronavirus: "È vero Piero, tu sei stato il mio talent scout quando appena laureata in scienze della comunicazione, neppure ipotizzavo di lavorare in tv, e mi hai scelta per inscenare ( su la sette ) la “stagista”, spazio in cui recensivo libri . Mi hai portato con te, nei panni della principessa delle favole al Chiambretti Night, dando spazio ad una mia idea!!Poiché avevo letto di una psicologa che curava i pazienti con le fiabe e così ti proposi di mandar a nanna gli spettatori raccontando da Esopo a Andersen! Ti devo molto, mi hai insegnato che disciplina, creatività, stakanovismo e un pizzico di sana follia pagano sempre .

Sono con te, andrà tutto bene .

Ti invio tutto il mio bene @pierochiambretti".

Non mancano dei dolci pensieri al fidanzato Paolo Ciavarro: "Pensavo..

8 gennaio inizio GF

8 febbraio primo bacio

8 marzo mesiversario

8 aprile fine GF....

8 riverso è il segno dell'infinito ... Coincidenza? No!!! DESTINO"