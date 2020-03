Coronavirus, ex corteggiatore e tentatore positivo al Coronavirus

Di Claudia Cabrini martedì 17 marzo 2020

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché single a Temptation Island oggi starebbe già meglio. Proprio ieri è stato trovato positivo al Coronavirus.

Il primo caso di un ex tronista positivo al Covid-19 è stato quello di Leonardo Greco, che proprio ieri ha comunicato di essere stato dimesso dall'ospedale nel quale era ricoverato, di stare bene seppur ancora con una lieve polmonite in corso e di poter finalmente riposare a casa.

Tuttavia, purtroppo, c'è un altro ex tronista e corteggiatore che oggi ha annunciato sui social di aver contratto il Coronavirus. Stiamo parlando di Alessandro Cannataro, anche calciatore che aveva partecipato non soltanto a Uomini e Donne ma anche a Temptation Island quando ancora era single. Proprio Alessandro, tra i corteggiatori di Sara Affi Fella nel 2018, negli ultimi giorni non si è affatto sentito bene, e su Instagram ha annunciato di esser risultato positivo al Coronavirus:



"24 ore fa ho fatto il tampone, poco fa il risultato che sono positivo", ha scritto Alessandro,"Sono stato tanto male fino a ieri, oggi sto un po’ meglio. Volevo avvisare le persone che mi sono state vicine da due settimane a questa parte! Ora forza e coraggio che tutto passa".

al momento sarebbe a casa proprio perché non affetto da sintomi particolarmente gravi. A lui auguriamo una pronta guarigione, e a tutti voi rammentiamo l'importanza di rimanere a casa.