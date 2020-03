Gherardo Barù Gaetani: età, lavoro, Instagram, chi è

Di Marcello Filograsso martedì 17 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Gherardo Barù Gaetani

Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona detto Barù è un personaggio televisivo, giudice del programma culinario Cuochi e Fiamme. Conosciamolo meglio.

La sua data di nascita è ignota, ma si presume sia nato negli anni Ottanta, avendo uno zio famoso nato nel 1977: si tratta del conduttore televisivo Costantino Della Gherardesca, con il quale ha partecipato alla prima edizione del docu-reality di Rai2 Pechino Express.

Da piccolo Barù ha frequentato il collegio in Svizzera, per poi trasferirsi nel 1995 negli Stati Uniti con la madre e la sorella in località Lake Tohe, tra il Nevada e la California.

Appassionato di lotta libera e football, si è iscritto all'Università di San Diego, laureandosi in Storia nel 2004. In Spagna si specializza come enologo, per poi volare in Australia.

Ma è nel 2010 che Barù diventa noto, partecipando a Pechino Express con Costantino e piazzandosi al terzo posto. Nel 2017 viene arruolato invece tra i giudici di Cuochi e Fiamme.

Per quanto riguarda la vita privata, Barù sarebbe molto riservato. Si dice che abbia avuto dei flirt con la conduttrice televisiva Victoria Cabello e Benedetta Mazzini, quest'ultima figlia di Mina.

Foto: account Instagram Gherardo Barù Gaetani