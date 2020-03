Lodovica Comello è diventata mamma: è nato Teo

Di Fabio Morasca lunedì 16 marzo 2020

E' nato il primo figlio di Lodovica Comello e del marito Tomas Goldschmidt.

Lodovica Comello è diventata mamma per la prima volta. Oggi, lunedì 16 marzo 2020, infatti, è nato Teo, il primo figlio dell'attrice, cantante e conduttrice di Italia's Got Talent, il talent show in onda sulle reti Sky.

La Comello ha comunicato ufficialmente la notizia ai fan, in prima persona, condividendo sul proprio profilo ufficiale Instagram, una foto ritraente la piccola mano del nuovo arrivato con la seguente didascalia: "Ciao Teo".

La foto in questione è stata condivisa anche dal marito di Lodovica Comello, il produttore argentino Tomas Goldschmidt, con cui la cantante e attrice 29enne è sposata dal 2015.

Tomas Goldschmidt, anche per sdrammatizzare un po' il periodo difficile che stiamo tutti vivendo a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, ha condiviso questo messaggio: "Adesso sì che inizia la quarantena. Teo è in casa!".

Lodovica Comello e Tomas Goldschmidt si sono incontrati sul set della serie Disney Violetta, per la quale la Comello ha intepretato il ruolo di Francesca e che le ha regalato la popolarità internazionale. Il loro matrimonio con rito civile si è celebrato nel paese natale dell'artista, San Daniele del Friuli, comune in Friuli-Venezia Giulia.

Come abbiamo visto in queste ultime settimane, Lodovica Comello ha condotto, con il pancione, le puntate dedicate alle Audizioni della decima edizione di Italia's Got Talent ma ha dovuto saltare l'impegno con la conduzione della finale in diretta, andata in onda su Tv8 e su Sky Uno lo scorso 6 marzo (in assenza di pubblico a causa dell'ordinanza emanata dal governo lo scorso 4 marzo), a causa del parto ormai imminente.

Lodovica Comello è stata sostituita da Enrico Papi.