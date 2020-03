Morgan è diventato papà per la terza volta: è nata Maria Eco

Di Fabio Morasca lunedì 16 marzo 2020

Terzo fiocco rosa per Morgan.

Morgan è diventato papà per la terza volta e anche in questo caso, si tratta di un fiocco rosa per l'artista monzese, ex giudice di X Factor, Amici e The Voice.

Dopo Anna Lou, la figlia che ha avuto dall'attrice Asia Argento nel 2001, e dopo Lara, la figlia che ha avuto dalla cantante ed ex concorrente di X Factor Jessica Mazzoli, nata nel 2012, il cantautore ed ex frontman dei Bluvertigo è diventato papà di Maria Eco, la figlia che ha avuto dalla sua attuale compagna Alessandra Cataldo.

La bella notizia è stata comunicata ufficialmente da Ricc Frost, dj e amico di Morgan, che ha condiviso il seguente tweet:

Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan.

Sul proprio profilo ufficiale Instagram e su YouTube, invece, Morgan ha condiviso una canzone strumentale inedita intitolata Ninna Nanna e dedicata, ovviamente, alla nuova arrivata.

Alessandra Cataldo, compagna di Morgan da tre anni, invece, non ha profili ufficiali sui vari social.

In un'intervista, Morgan ha parlato della madre della sua terza figlia con queste dichiarazioni:

Io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa.

Morgan ha presentato la propria compagna Alessandra alla madre Luciana solo recentemente. Morgan, infatti, ha recuperato il rapporto con la madre, giusto qualche settimana fa, dopo un periodo di lontananza. Le foto in questione sono state pubblicate dal settimanale Oggi.