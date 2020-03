Uomini e Donne over, Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono lasciati

Di Marco Salaris lunedì 16 marzo 2020

"Mi ha lasciato lui" la replica via social "Devo sentirmi desiderato dalla mia donna".

"Procede tutto bene" diceva Pamela Barretta sulla relazione con Enzo Capo lo scorso dicembre ma a questo punto, passati 3 mesi e mezzo dovremo cambiare il verbo e parlare al passato: Procedeva tutto bene. I due avevano persino deciso di andare in vacanza insieme a Dubai come due veri innamorati, nonostante lei in un'intervista a Uomini e Donne magazine avesse espresso perplessità su certi atteggiamenti dell'uomo ritenuti immaturi: "Non so se è pronto per fare il marito" disse "Penso che prima di fare progetti così importanti dovremmo capire dove andare a vivere".

Le cose evidentemente non stavano più andando per il verso giusto e la storia ha subìto infatti una brusca interruzione. E' proprio la Barretta ad affermarlo tramite instagram stories in risposta ad una domanda posta da uno dei suoi followers: "Ti sei lasciata con Enzo?" risposta "Sì, mi ha lasciata" quindi attribuendo la fine della relazione ad una decisione di Enzo.

Qualcuno ha pensato addirittura fosse tutto uno scherzo, Pamela ha prontamente smentito con un serrato "No", più graffiante la replica con tanto di dito medio a chi malignamente ha domandato "Chi ti pagherà le vacanze ora che ti sei lasciata con lui?" e se ci fosse anche solo il pensiero che la dama possa tornare in trasmissione magari per trovare un nuovo amore, la sua risposta non lascia spazio ad altre intepretazione: "No...grazie".

Enzo è intervenuto successivamente, quindi dopo le dichiarazioni di Pamela. Posta una foto in bianco e nero nella quale compare sorridente. Respinge che sia stato lui ad aver lasciato l'ex dama di Uomini e Donne:



Non ho lasciato Pamela! Se una donna non ti dà più attenzioni da più di 2 mesi, non ti dice mai che tiene a te o che le manchi e non ti fa sentire desiderato, posta solo foto che la ritraggono da sola, tranne che in rare occasioni... Per portare avanti una storia bisogna essere in due! Mi state bombardando sui social! Dalla mia donna mi devo sentire desiderato!