Disa Östrand: chi è, eta, lavoro, Instagram

Di Marcello Filograsso lunedì 16 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Disa Östrand

Disa Östrand è un'attrice e regista nata il 19 febbraio 1986 in Svezia. In Italia è nota per aver preso parte all'episodio della fiction di Rai1 Il Commissario Montalbano intitolato La rete di protezione, interpretando il ruolo di Maj Andreasson.

Di lei sappiamo che ha esordito nel 2005 in patria con il cortometraggio Varmt och salt ("Caldo e salato"), per poi prendere parte a film e serie tv andate in onda nel Paese scandinavo (l'ultima è la partecipazione al film svedese Shop).

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che è felicemente legata ad un uomo dal quale ha avuto due figli. L'attrice condivide spesso scatti della sua famiglia sul suo profilo Instagram

Foto: account Instagram Disa Östrand