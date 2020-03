Coronavirus, Valeria Marini ha fatto il tampone prima di entrare nella casa del GF Vip

Di Fabio Morasca domenica 15 marzo 2020

Un malessere di Valeria Marini ha preoccupato i telespettatori.

Valeria Marini si è sottoposta al tampone utilizzato per accertare un eventuale contagio da Covid-19, il Coronavirus che ha scatenato una vera e propria emergenza sanitaria nel nostro paese, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4, il reality show condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5.

Ovviamente, il test al quale si è sottoposta Valeria Marini è risultato negativo. Ricordiamo che la showgirl ha fatto il proprio ingresso nella casa di Cinecittà al 48esimo giorno, insieme a Sossio Aruta, e, quindi, al contrario di tutti gli altri concorrenti presenti nella Casa dall'8 gennaio scorso, è stata maggiormente a rischio, come tutti quelli che hanno condotto un'esistenza normale fino a poche settimane fa.

L'interesse verso le condizioni di salute di Valeria Marini è nato da una serie di sintomi, purtroppo collegabili anche al Coronavirus, come tosse e spossatezza, che la showgirl ha avvertito. Fabio Testi, più per ironia che per preoccupazione, ha chiesto a Valeria Marini se avesse il Coronavirus. La showgirl, in quel caso, come segnalato da molti utenti Twitter, ha dichiarato di essersi sottoposta al tampone e di essere risultata negativa, di essersi sottoposta ad altre analisi e di soffrire solamente di una forma allergica.

Ricordiamo che, sempre a causa della pandemia di Covid-19, a partire dall'8 marzo scorso, la casa del Grande Fratello Vip 4 non riceverà più nessun ospite. Dalla sedicesima puntata, andata in onda lunedì scorso, il reality show va in onda senza pubblico e condotto da Alfonso Signorini negli studi Mediaset di Cologno Monzese, in compagnia di Pupo e in assenza di Wanda Nara che vive in Francia e, quindi, impossibilitata a raggiungere Milano. Nello studio di Cinecittà, anche questo senza pubblico ovviamente, sono presenti solamente i concorrenti eliminati che vivono a Roma (Rita Rusic e Michele Cucuzza).