Belen Rodriguez: "Coronavirus? Se avessero evitato di fare la settimana della moda forse non sarebbe successo..."

Di Fabio Morasca sabato 14 marzo 2020

Belen Rodriguez ha rilasciato un'intervista all'AdnKronos.

L'emergenza sanitaria riguardante il Coronavirus sta preoccupando, ovviamente, anche Belen Rodriguez. La showgirl e conduttrice argentina ha rilasciato un'intervista all'AdnKronos con la quale ha condiviso una personale opinione riguardante il modo in cui la situazione, nel nostro paese, è degenerata in poco tempo.

La Lombardia, com'è ampiamente noto, è la regione più colpita dal Covid-19. Secondo Belen Rodriguez, la Settimana della Moda di Milano potrebbe avere avuto un ruolo decisivo nella diffusione del virus:

Se avessero evitato di fare la settimana della moda forse tutto questo non sarebbe successo. Sono arrivati voli da zone che non erano al sicuro. Secondo me, è da lì che è partito tutto. Se dopo la Cina siamo diventati il paese più infetto nel mondo c’è qualcosa che è andato storto. La settimana della moda è stata deleteria. Il governo doveva attivarsi prima.

Ovviamente, Belen ha ribadito che la sua è soltanto un'opinione. Secondo la conduttrice argentina, quello che ci rimane da fare è attenersi alle direttive del governo, sperando che facciano presto effetto:

La verità in mano non ce l’ha nessuno, non sappiamo neanche se la cosa si risolverà stando a casa ma il popolo deve attenersi a quello che ci dice il governo altrimenti questa storia non finisce più. Dobbiamo aiutarci a vicenda, siamo tutti molto demoralizzati, quindi se ognuno inizia a guardare anche l’orto dell’altro e non solo il suo forse riusciamo ad uscirne il prima possibile. E' una situazione complessa e da un punto di vista economico è una tragedia senza precedenti.

Anche Belen, infine, come molti vip, ha deciso di puntare sui social per trascorrere il tempo e per intrattenere i propri follower: