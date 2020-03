Grande Fratello Vip 4, flash mob musicale sulle note di Azzurro (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 14 marzo 2020

Il flash mob musicale sulle note di Azzurro organizzato dai ragazzi del Grande Fratello Vip 4

Dopo aver appreso gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia, anche i concorrenti del 'Grande Fratello Vip 4', hanno avuto la possibilità di realizzare il proprio flash mob musicale, a partire dalle 18, sulle note di 'Azzurro', il successo di Adriano Celentano, scelto dagli organizzatori dell'evento. Il gruppo, armati di base musicale e testo, si sono uniti idealmente al coro di tanti italiani che, a quest'ora, si sono uniti in un unico coro per arginare la diffusione del Coronavirus e raccogliere l'invito di restare tutti a casa.

Zequila: 'Già il fatto che la gente esce sui balconi è importanti'.

Fuori dalle mura del loft di Cinecittà, Licia Nunez, Antonio Zequila e Paolo Ciavarro ascoltano 'Roma nun fa la stupida stasera', il pezzo che fa parte della colonna sonora della commedia teatrale, 'Rugantino'.

E' la volta, con un pizzico di emozione e sentita partecipazione, dell'inno di Mameli.