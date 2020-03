Grande Fratello Vip 4: lite tra Sossio Aruta e Fernanda Lessa (video)

La lite tra Fernanda Lessa e Sossio Aruta al Grande Fratello Vip 4

Ieri pomeriggio, Fernanda Lessa non ha particolarmente gradito uno scherzo notturno della 'banda' di Sossio Aruta che ha turbato il sonno di molti concorrenti della casa. A distanza di oltre dodici ore, i concorrenti hanno cercato di chiarirsi mettendo sul piatto le proprie argomentazioni (Qui, il video):

Aruta: "Ieri sera non ho fatto solo io il casino, capisco che ho la voce altra ma eravamo in sei, perché te la prendi con me?"

Lessa: "Adesso ho capito, però io avevo visto solo te"

Aruta: "Io scherzo sempre ma se tu non vuoi non lo faccio più, anche questa mattina volevo fare una battuta, sempre scherzando, non voglio che ti offendi".

Lessa: "Ma io li trovo anche geniali"

Aruta: "Mi sono preoccupato perché tu sei entrata in camera riprendendomi, purtroppo la mia voce si sente più forte".

Prima del chiarimento, l'ex calciatore ha attribuito il nomignolo di Samara (la protagonista del film 'The Ring') alla compagna d'avventura, intenta a pregare.

#Gfvip Questo troglodita finora é stato inopportuno e urticante ma chiamare Samara una donna che sta pregando deve essere punito. RISPETTO per tutte le religioni non solo quella cattolica. Vergogna! #sossiofuori #Gfvip https://t.co/1bUaggflpz — Estrellitatisherto (@Estrellitatish1) March 14, 2020

Un appellativo che non è piaciuto al popolo di Twitter che ha accesso un forte dibattito sui social: